معاناة إيسكو مع سولاري - اللاعب شارك في 29% من دقائق اللعب

كيف يعاني إيسكو في الموسم مع سولاري؟ وهل بات رحيله وشيكًا؟

يعاني إيسكو، لاعب ريال مدريد، من قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها تحت قيادة سانتياجو سولاري.

إيسكو لم يشارك في مباراة ريو فاييكانو مساء أمس، السبت، في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ولم يلعب النجم الإسباني أساسيًا سوى مباراتين فقط من أصل 11 تولى سولاري فيها تدريب الملكي وشارك أغلب الوقت بديلًا. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وخاض اللاعب 294 دقيقة فقط مع ريال مدريد منذ رحيل جولين لوبيتيجي بنسبة مشاركة بلغت 29.6% فقط وهو رابع أقل اللاعبين مشاركة مع الملكي.

🗓️ في مثل هذا اليوم منذ 28 عامًا:



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⚽️ كلاعب:



6🏆 ليجا

1🏆 دوري الأبطال



👨‍🏫 كمدرب:



3🏆 ليجا

3🏆 كأس العالم للأندية

3🏆 بوندسليجا

2🏆 دوري الأبطال

1🏆 دوري إنجليزي



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كريستو جونزاليس لعب 7 دقائق فقط مع ريال مدريد تحت قيادة سولاري يليه ماريانو دياز الذي شارك في 107 دقيقة وغاب بسبب الإصابة بينما فردريكو فالفيردي لعب 286 دقيقة.

وكانت التقارير الصحفية قد تشير إلى إمكانية رحيل إيسكو عن صفوف الملكي بنهاية الموسم الجاري.