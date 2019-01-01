إيسكو: زيدان سيعيد ريال مدريد لسكة الانتصارات

زيدان يعود بعد أقل من موسم للبيت الأبيض الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب إيسكو، نجم ريال مدريد، بعودة زين الدين زيدان مدرباً من جديد للفريق وتوقع أن يعيده للانتصارات من جديد الفترة القادمة.

وعاد زيدان بدلاً سانتياجو سولاري، المدرب الأرجنتيني، والذي استبعد إيسكو من اللعب مع الفريق طوال فترته القصيرة في مدريد.

وقال إيسكو للصحافة: "جميعنا نعرفه، كلاعب كان رائعاً وكمدرب فاز بكل شيء، الجميع سعيد بعودته".

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وواصل: "الفضل يعود له لإنقاذنا من هذه الفترة الصعبة، هو يحب ريال مدريد وسيعيدنا لطريق الانتصارات من جديد".

وستكون المباراة الأولى لزيدان بعد عودة أمام سلتا فيجو بالجولة المقبلة لليجا الإسبانية.

ويحتل ريال مدريد حالياً الترتيب الثالث في الدوري برصيد 51 نقطة بعد مرور 27 جولة.