إيسكو رفض ركوب حافلة ريال مدريد بعد الهزيمة من أياكس

يبدو أنّ إيسكو هو الآخر في الطريق لمغادرة ريال مدريد نهاية الموسم

رفض إيسكو، لاعب ريال مدريد، ركوب حافلة الفريق الملكي بعد انتهاء مباراة أياكس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ودّع البطولة التي حققها 3 مرات على التوالي من ثمن النهائي بعد الخسارة 5-3 مجموع المباراتين.

وقال صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ إيسكو رفض الخروج مع الفريق عقب الخسارة من أياكس 4-1 في "سانتياجو برنابيو" وفضل الحصول على سيارة أجرة.

وأوضحت أنّ اللاعب كان غاضبًا لخروجه من قائمة الفريق رغم مشاركته في كلاسيكو السبت الماضي أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب يقترب من مغادرة قلعة الملكي بعد شعوره بانخفاض قيمته تحت قيادة سانتياجو سولاري.

ريال مدريد فشل في الوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا كما يبتعد عن متصدر الليجا بفارق 12 نقطة.