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كأس الملك الاسباني

إيسكو خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

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تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي شهدت غياب إيسكو.

ريال مدريد يستضيف برشلونة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

واستبعد الأرجنتيني إيسكو من القائمة رغم تعافيه من الإصابة وتواجده مع الفريق في مباراة ليفانتي الأخيرة في الدوري الإسباني.

ولم يشارك إيسكو أساسيًا في أي مباراة بالدوري الإسباني رفقة سولاري مما يرجح إمكانية مغادرة صاحب الـ 26 عامًا الفريق في الصيف.

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ويستمر غياب ماركوس ليورنتي للإصابة والتي تعرض لها في كلاسيكو الذهاب يوم 6 فبراير الماضي.

جدير بالذكر أنّ لقاء الذهاب انتهى 1-1 بين الفريقين في "كامب نو" وشهد تسجيل لوكاس فاسكيز ومالكوم أول أهدافهما في الكلاسيكو.

برشلونة استعاد ياسبر سيليسين وأرتور في قائمة الفريق، كما عاد صامويل أومتيتي أمام إشبيلية.

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