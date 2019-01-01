إيسكو خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي شهدت غياب إيسكو.

ريال مدريد يستضيف برشلونة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

واستبعد الأرجنتيني إيسكو من القائمة رغم تعافيه من الإصابة وتواجده مع الفريق في مباراة ليفانتي الأخيرة في الدوري الإسباني.

ولم يشارك إيسكو أساسيًا في أي مباراة بالدوري الإسباني رفقة سولاري مما يرجح إمكانية مغادرة صاحب الـ 26 عامًا الفريق في الصيف.

ويستمر غياب ماركوس ليورنتي للإصابة والتي تعرض لها في كلاسيكو الذهاب يوم 6 فبراير الماضي.

ميسي هو هداف الكلاسيكو التاريخي في جميع المنافسات (26 هدفاً) 🌟



لكن الأمر الغريب هنا أنه لم يسجل في شباك ريال مدريد مطلقًا خلال بطولة كأس ملك إسبانيا! 🤨 pic.twitter.com/sqRiTKkG1y — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

جدير بالذكر أنّ لقاء الذهاب انتهى 1-1 بين الفريقين في "كامب نو" وشهد تسجيل لوكاس فاسكيز ومالكوم أول أهدافهما في الكلاسيكو.

برشلونة استعاد ياسبر سيليسين وأرتور في قائمة الفريق، كما عاد صامويل أومتيتي أمام إشبيلية.