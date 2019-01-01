إيسكو.. حجر في حذاء سولاري!

جميع المشاكل نجح سولاري بوضع حد لها.. عدا تلك.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا زالت مشكلة إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد مع مدربه سانتياجو سولاري هي الأبرز، بعد نجاح الأخير في حل جميع المشاكل التي واجهته تقريباً عدا تلك.

وبحسب صحيفة "اس" التي وصفت الأزمة بـ"حجر في حذاء المدرب الأرجنتيني"، إلا أن الأمر لا يزال بعيداً عن حله.

وبدأت الأزمة في الأسبوع الثالث عشر لليجا، حين أشرك سولاري صانع العابه لمدة 27 دقيقة ضد إيبار، حيث يُزعم أن إيسكو قد أشار تجاهه بشكل سيء، مما بدأ النزاع.

في المباراة التالية ضد روما تركه سولاري في المدرجات، ومنذ ذلك الوقت انقطعت العلاقة تقريباً وبات إيسكو خارج حسابات المدرب بشكل نهائي.

وفي كل مؤتمر صحفي يضطر سولاري للإجابة على هذا السؤال بشأن اللاعب، وبين مشاكل النظام الغذائي، وتصريحات إيسكو الأخيرة عن عدم حصوله على فرصة عادلة مع المدرب، لا تبدو الأزمة في طريقها للحل، أحدهما سيخرج من سانتياجو بيرنابيو قريباً والأرجح أن يكون اللاعب.