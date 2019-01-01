بعد إقالة إيسايلا - الحزم يدرس التعاقد مع مدرب برتغالي

هل يتعاقد الحزم مع مدرب برتغالي؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

اتخذت إدارة نادي الحزم، قرارًا بإقالة المدرب الروماني دانيال إيسايلا، من تدريب الفريق السعودي، بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها من الاتفاق بالدوري السعودي.

الاتفاق حقق فوزًا كبيرًا على الحزم بنتيجة 6/0، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة نادي الحزم، تدرس الآن العديد من ملفات المدربين البرتغاليين، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق خلفًا للروماني إيسايلا.

إبراهيم الضويان رئيس نادي الحزم، حمل إيسايلا مسؤولية خسارة الاتفاق، حيث قال: "منذ الموسم الماضي اتضح أنه غير قادر على قيادة الفريق، الآن نعيد ونكرر، نطالب بتبديله قبل فوات الأوان".

القوة الهجومية والوجه الجديد - ما الذي سيستعيده الاتحاد والهلال بالكلاسيكو؟

وتابع: "إذا رأت الإدارة منحه فرصة أخيرة، فيجب أن تكون الفرصة في مباراتين فقط حيث أهدر ثماني نقاط من أصل تسع".

الحزم يستعد لمواجهة فريق نادي النصر، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.