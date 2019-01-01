إيريكسين: مباراة سخيفة ومورا يستحق تمثالاً في لندن

إشادة كبيرة من صانع الألعاب الدنماركي لزميله البرازيلي

أعرب صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إيريكسين، عن سعادته الشديدة، بعد تأهل توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام.

توتنهام خسر ذهاب نصف النهائي على ملعبه بهدف نظيف، قبل أن يفوز 3/2 على أرض الفريق الهولندي.

ثلاثية سبيرز جاءت عن طريق الجناح البرازيلي لوكاس مورا، بينما أحرز لأياكس كل من ماتياس دي ليخت وحكيم زياش.

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إيريكسين قال بعد المباراة:"كانت مواجهة سخيفة جداً، تأخرنا في النتيجة وحاولنا العودة وقاتلنا من أجل التأهل".

وأضاف:"نشعر بالأسف تجاه أياكس لأنهم لعبوا بطريقة جيدة جداً، ولكن نحن صنعنا العديد من الفرص ووصلنا لحلمنا في النهاية".

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وتابع:"علمنا أننا لن نستطع النظر لأنفسنا في المرآة لو خرجنا خاسرين بـ3 أو 4 أهداف، لذلك كان علينا القتال، سجلنا مبكراً في الشوط الثاني وضغطنا عليهم، ونجحنا في الفوز بفضل لوكاس الذي حظى بمباراة رائعة".

واستكمل الدنماركي:"الأمور اليوم لم تكن تكتيكية كانت متعلقة بالقتال والكفاح على أرض الملعب أكثر من أي شيء آخر، لوكاس مورا يستحق كل شيء، وأتمنى أن يحصل على تمثال في إنجلترا بعد ما فعله".

يذكر أن المباراة النهائية ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم 1 يونيو القادم بين ليفربول وتوتنهام.