إيريكسين حول ارتباطه بريال مدريد: توتنهام يعرفون ماذا أريد
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علّق كريستيان إيريكسين، لاعب توتنهام الإنجليزي، على شائعات رغبة ريال مدريد التعاقد معه.
التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد في جلب إيريكسين لخلافة مودريتش.
وقال اللاعب الدنماركي في تصريحات للقناة الثالثة الدنماركية: "في توتنهام يعرفون جيدًا ما أريد".
وتابع: "لا أفكر في المستقبل، كل تركيزي الحالي على لعب كرة القدم ولا يجب خوض أكثر من معركة إن أردت الانتصار".
"السعادة تغمرنا جميًعا لأننا بدأنا البطولة بهذا الأداء الرائع" - بيتزي 🎙️#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/SmnHsbGo5V — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 9, 2019
صاحب الـ 26 عامًا أكد أنّ الشائعات التي تلقاها بشأن مستقبله كثيرة ولا يفضل الرد على جميع الأخبار الخاصة بهذه الأمور.
وشارك إيريكسين في فوز السبيرز على تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.
ويواجه توتنهام نظيره مانشستر يونايتد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.