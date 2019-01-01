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إيريكسين حول ارتباطه بريال مدريد: توتنهام يعرفون ماذا أريد

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Getty Images
تعرف على موقف إيريكسين من شائعات انتقاله إلى ريال مدريد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

علّق كريستيان إيريكسين، لاعب توتنهام الإنجليزي، على شائعات رغبة ريال مدريد التعاقد معه.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد في جلب إيريكسين لخلافة مودريتش.

وقال اللاعب الدنماركي في تصريحات للقناة الثالثة الدنماركية: "في توتنهام يعرفون جيدًا ما أريد".

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وتابع: "لا أفكر في المستقبل، كل تركيزي الحالي على لعب كرة القدم ولا يجب خوض أكثر من معركة إن أردت الانتصار".

صاحب الـ 26 عامًا أكد أنّ الشائعات التي تلقاها بشأن مستقبله كثيرة ولا يفضل الرد على جميع الأخبار الخاصة بهذه الأمور.

وشارك إيريكسين في فوز السبيرز على تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

ويواجه توتنهام نظيره مانشستر يونايتد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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