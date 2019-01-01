إيريكسن: لا أعلم مستقبلي في توتنهام وقرار الانضمام لريال مدريد ليس بيدي

تعرف على تصريحات إيريكسن حول مستقبله في توتنهام

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

ألمح كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام، لإمكانية الرحيل خلال الصيف الجاري بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده نافيًا وجود اتصال مع ريال مدريد.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد ضم إيريكسن خلال الصيف الحالي.

وقال إيريكسن في تصريحات للصحافة الدنماركية: "أعتقد أنني في مرحلة من مسيرتي تجعلني أفكر في تجربة شيء جديد وأحترم فترتي مع توتنهام".

وتابع: "أتمنى أن تضح الأمور خلال الصيف الجاري، وفي عالم كرة القدم لا تعلم ما الذي سيحدث والجميع يرغب في الأفضل ولا أدري ربما أكون لعبت آخر مباراة لي بقميص السبيريز".

صاحب الـ27 عامًا أشار إلى أنّ القرار الأخير يعود إلى رئيس توتنهام داني ليفي فيما يتعلق بمسألة تجديد عقده، مشيرًا إلى أنّ الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا يبرهن على أنّ السبيريز أصبح فريقًا كبيرًا.

وأردف: "الانضمام إلى ريال مدريد؟ هذا يتطلب أن يطلب الفريق الملكي من توتنهام الحصول على خدماتي وهذا لم يحدث بعد، ولا أدري إن كان هذا يعني رحيلي بالمجان الصيف المقبل".

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واختتم: "لا أدري حقًا ما الذي سيحدث في مسألة تجديد العقد، الأمر خاضع للظروف ولعدة عامل مختلفة وسوف أدرس الخيارات المتاحة".

جدير بالذكر أنّ عقد إيريكسن ينتهي في 2020 وأنّ ريال مدريد يضعه خيارًا ثانيًا بعد بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد.