إيركسين قياسي ولينو كارثي في الشوط الأول من مواجهة أرسنال وتوتنهام

أرقام مثيرة بسبب هدف كريستيان إيركسين لاعب توتنهام الأول في شباك أرسنال خلال ديربي شمال لندن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مواجهة ديربي شمال لندن تسجيل مبكر للنجم الدنماركي كريستيان إيركسين للهدف الأول لفريقه توتنهام في شباك أرسنال.

جاء هذا الهدف في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء وبعد متابعة لخطأ من الحارس الألماني لينو الذي فشل في التصدي لتسديدة بقوة متوسطة.

كريستيان إيركسين سجل الهدف الـ ٥٠ له في الدوري الإنجليزي، ليصبح اللاعب الدنماركي الأول الذي يصل لهذا الرقم، وخلفه كل من نيكلاس بينتدر وهنريك بيديرسين ب٢٣ و٢٢ هدفًا، كذلك أصبح أول لاعب لتوتنهام يسجل ٥٠ هدفًا ويصنع مثلهم في الدوري الإنجليزي.

لاعبو أرسنال ارتكبوا 13 خطأ أدوا إلى أهداف في شباكهم منذ بداية الموسم الماضي - أكثر من أي فريق آخر في البريميرليج! 😳



لينو لوحده قام بستة منهم! 🚶‍♂️ pic.twitter.com/HxgCuqiKFJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وجاء الهدف الأول لفريق توتنهام في المباراة من الخطأ الـ ١٣ بشكل مباشر للاعبي أرسنال الذين تسببوا في أهداف بشباك فريقهم منذ إنطلاق الموسم الماضي، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين لينو الذي تعرض لست أخطاء أدت لأهداف بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من المواجهة كان قد انتهى بتقدم توتنهام بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل هاري كين الهدف الثاني من ركلة جزاء وقلص لاكازيت النتيجة بهدف في الثانية الأخيرة.