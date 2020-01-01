إيران تعلن وفاة اللاعبة إلهام شيخي بسبب فيروس كورونا

وفاة أول رياضية بسبب كورونا

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، عن وفاة إلهام شيخي، لاعبة كرة القدم للصالات النسائية، اليوم الخميس، بعد إصابتها بفيروس كورونا، الذي تفشى في إيران.

إلهام شيخي كانت تلعب ضمن صفوف منتخب محافظة قم الإيرانية، وأصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا المنتشر في إيران حاليًا، ليتم الإعلان عن وفاتها اليوم الخميس.

كريم بهرامي رئيس فريق كرة القدم في محافظة قم، قال خلال تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية: "إلهام شيخي صاحبة الـ23 عامًا، وعضو منتخب قم للصالات النسائية، توفيت أمس الأربعاء".

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بهرامي تابع: "كانت شيخي قد دخلت إحدى المستشفيات منذ 10 أيام بمحافظة قم، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ولكنها توفيت أمس الأربعاء".

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وفاة شيخي تعد أولى حالات الوفاة بين الرياضيين في إيران، منذ أن تفشى فيروس كورونا الأسبوع الماضي، خاصة محافظة قم التي سجلت وفاة حالتين من المصابين.

ولعبت إلهام شيخي ضمن صفوف المنتخب الإيراني لكرة القدم للصالات النسائية، كذلك مع فريق سبهان أصفهان.