الاتحاد الآسيوي يُحدد الموعد الأخير لتسليم "قوائم الأبطال" ويُقر تعديلًا جديدًا

الآسيوي أقر تعديلًا جديدًا عن المتبع خلال السنوات الماضية

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الموعد النهائي لتقديم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا قوائم لاعبيها المشاركين في البطولة، كما أقر تعديلًا جديدًا عن المتبع خلال السنوات الأخيرة.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن الاتحاد القاري أبلغ الأندية المشاركة في دوري الأبطال 2021 أن الموعد النهائي لتقديم القوائم سيكون الثلاثاء القادم الموافق 23 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن كل قائمة ستضم 30 لاعبًا بينهم 4 أجانب.

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وأوضح الاتحاد خلال خطاباته أنه يُحق لكل نادٍ تعديل قائمته قبل 7 أيام من موعد مباراته الأولى في دوري الأبطال، وقد أقر تعديلًا في هذه النقطة يمنح النادي حرية إضافة أو استبدال 8 لاعبين من قائمته لأي سبب كان، فيما كان سابقًا يمنحهم الحق في إضافة 5 لاعبين واستبدال 3 للإصابة.

الاتحاد القاري كان قد منح الأندية السعودية الثلاثة، الهلال والأهلي والنصر، حق استضافة مباريات مجموعاتها في دوري الأبطال، والتي ستُلعب خلال الفترة من 7 إلى 30 إبريل القادم.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد قرر خوض دور المجموعات من دوري أبطال آسيا هذا الموسم بنظام الدورة المجمعة بسبب الإجراءات المتبعة عالميًا لمواجهة جائحة كورونا.