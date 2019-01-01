في عيد ميلاده الـ 28 – هل هازارد هو الحل لمشاكل ريال مدريد؟

يحتفل الدولي البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي والمرشح للانضمام لريال مدريد الإسباني اليوم بعيد ميلاده الـ 28.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يحتفل اليوم اللاعب الدولي البلجيكي إيدن هازارد بعيد ميلاده رقم 28، وهو ما قد يكون عيد الميلاد الأخير بالنسبة له في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويعد هازارد من الترشيحات الخاصة بالانضمام لريال مدريد في الموسم المقبل، لحل أزمات الفريق المتراكمة من المواسم الماضية والتي انفجرت كلها هذا الموسم.

ويعاني ريال مدريد بشكل واضح من تراجع كبير في النتائج وفي القدرة التهديفية، وهي المشكلة المستمرة منذ عدة مواسم لكنها كانت دومًا ما يظهر حلها بوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل ليوفنتوس الإيطالي.

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يعتقد الكثيرون أن هازارد سيكون الحل السحري الفوري لكل مشاكل ريال مدريد حال انضم لصفوف الملكي قادمًا من تشيلسي بشكلً أو بآخر.

وأظهر البلجيكي نفسه رغبة في الانتقال لريال مدريد، وأكد ذلك في تصريحات صحفية عديدة من قبل، ولم يستبعد الرحيل عن تشيلسي بنهاية الموسم.

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وبدأ تشيلسي بالفعل في التجهيز لمرحلة ما بعد هازارد استعدادًا لرحيل النجم البلجيكي، حيث ضم الأمريكي كريستيان بوليسيتش من صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني.

لكن هل حقًا سيكون هازارد هو الحل السحري لمشاكل ريال مدريد؟ ما هي مشاكل ريال مدريد في الأساس التي سيأتي واحد من أفضل صناع اللعب في الدوري الإنجليزي لحلها؟ هل المشاكل مرتبطة في الأساس بصناعة اللعب وقلة الفرص؟

الإجابة على السؤال هي لا، فريال مدريد لا يعاني أبدًا من قلة في صناعة الفرص، على النقيض تمامًا فالنادي الملكي هو أكثر الفرق في الدوري الإسباني صناعة للفرص وبفارق كبير عمن يأتي في المركز الثاني برشلونة.

النادي الملكي اجمالًا هو أكثر أندية الدوري الإسباني صناعة للفرص الخطرة أمام المرمى، وهو الرقم الذي يترجمه عدد تصويبات الفريق العاصمي، والذي هو الأكثر في الليجا أيضًا بواقع 288 تسديدة، في حين انه يحتل المركز السادس كأكثر من سجل أهداف بواقع 26 هدف فقط.

الأرقام السابقة توضح بشكل كامل أن مشكلة ريال مدريد الأساسية هي إهدار الفرص وعدم القدرة على ترجمة تلك الفرص لأهداف رغم كثافتها ورغم وجود مهاجم من نوعية كريم بنزيما وآخر بحجم وثقل جاريث بيل.

كل هذا سيعني أن استقدام هازارد سيزيد من الفرص المصنوعة فقط، إلا إذا كان ريال مدريد ينوي أن يدفع بالنجم البلجيكي في مركز رأس الحربة ومنحه أدوارًا تجعل من تسجيل الأهداف مهمته الأساسية.

لكن مركز المهاجم الصريح أو رأس الحربة ليس المفضل بالنسبة للبلجيكي وهذا ليس سرًا على أي شخص، ورأينا أنه ورغم قدرته على العطاء فيه إلا أنه لا يقدم أفضل ما لديه عندما يتواجد في ذلك المكان بتشكيلة ماوريزيو ساري.

ويملك ريال مدريد بكل تأكيد خيار ضم هازارد وجعله يستمر في مركزه المفضل، مع إمكانية ضم رأس حربة قادر على ترجمة كل تلك الفرص لأهداف، فضم البلجيكي بدون إيجاد حلًا لمعضلة الأهداف المهدرة لن يعني أي شيء ولن يضيف للملكي أو للاعب تشيلسي الحالي أي جديد.