إيدرسون: مانشستر سيتي يريد الفوز بالرباعية

إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي مؤمن في قدرة فريقه بالفوز بالرباعية هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي على إيمانه بقدرة فريقه في تحقيق الفوز بكل البطولات المتاحة في الموسم الجاري لهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق يريد تحقيق الفوز في كل مباراة متبقية في الموسم.

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وقال إيدرسون: "هذا هو الشهر الأصعب بالنسبة لنا في هذا الموسم، لدينا العديد من المباريات الهامة أمامنا، لكنني أعتقد أن الفري مستعد بشكل جيد".

وأضاف: "العطلة الدولية كانت جيدة بالنسبة لنا، فالبعض نال الراحة التي كان يبحث عنها، لذلك نحن على أتم استعداد وتركيزنا منصب على الفترة المقبلة".

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وأكمل: "نريد أن نحقق الفوز في كل مباراة لنا من الآن وحتى نهاية الموسم، وبالأخص في الدوري ودوري أبطال أوروبا، نعلم أن الأمور صعبة لكنا على استعداد لأي شيء".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد فاز بكأس الرابطة بالفعل وسيواجه برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد وتوتنهام في ربع نهائي دوري الأبطال، ويحتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين عن ليفربول وله مباراة مؤجلة.