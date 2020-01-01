إيجالو: فيرنانديش سيمنح مانشستر يونايتد المزيد من الأهداف

إيجالو يثني على فيرنانديش عقب فوز مانشستر يونايتد على لاسك

قال مهاجم مانشستر يونايتد أوديون إيجالو إن زميله متوسط الميدان برونو فيرنانديش سيقدم المزيد للفريق وسيسجل ويصنع المزيد من الأهداف.

وكان الثنائي قد انضم إلى مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث جاء إيجالو من الدوري الصيني وفيرنانديش من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

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وشارك كلاهما في الفوز الكبير الذي حققه مانشستر يونايتد مساء أمس خارج قواعده على لاسك النمساوي بخمسة أهداف نظيفة، وذلك في مباراة الذهاب لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وعقب المباراة التي سجل فيها إيجالو وتألق فيها زميله البرتغالي، أثنى المهاجم النيجيري عليه مؤكدًا أنه سيسجل المزيد من الأهداف ويصنع الكثير في المستقبل.

وأضاف: "إنها ليست المرة الأولى التي ألعب فيها بجوار برونو، لقد لعبنا سويًا في 2010 بقميص أودينيزي الإيطالي، أي قبل 10 سنوات"

وتابع: "إنه لاعب رائع ولديه رؤية مميزة، يريد الكرة دائمًا لأنه يستطيع أن يفعل أشياء رائعة بها، إذا حصل على المساحة فإنه ممرر جيد وهذا ما يحتاجه الفريق ليسجل المزيد من الأهداف"

وأردف: "سنرى المزيد من التألق منه، هو يتأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي الآن وعندما يستقر سيظهر المزيد من التألق وسيكون من الإضافة أن يصبح كذلك"

وأكمل: "قبل مجيئي إلى هنا كنت أعرف أن مانشستر يونايتد يهتم بخدماته، وكنت آمل أن يحصلوا عليه لأنه لاعب مميز ويستطيع تغيير ديناميكية الفريق"

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يذكر أن إيجالو قد سجل 4 أهداف في 3 مباريات لمانشستر يونايتد، كما سجل فيرنانديش وصنع عدد كبير من الأهداف التي سجلها الفريق مؤخرًا.