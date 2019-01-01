إيتو يتمنى وصافة مصر للكاميرون في أمم أفريقيا 2019

الكاميروني تحدث عن بيب ومورينيو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث الأسطورة الكاميرونية، صامويل إيتو، عن تنظيم قطر لكأس العالم وكذلك تذكر فترته مع البرتغالي جوزيه مورينيو وأيضًا النجم المصري محمد صلاح.

ويأتي ذلك في لقاء مع بي إن سبورت، في لقاء سيذاع قريبًا وتلك أبرز التصريحات للاعب قطر القطري.

وسبق لإيتو أن ارتدى قمصان برشلونة وإنتر وتشيلسي وإيفرتون وسامبدوريا وكونيا سبور وأنطاليا سبور، قبل أن يحط الرحال في دوري نجوم قطر.

وأشاد الهداف التاريخي لبطولة أمم أفريقيا عن تنظيم قطر لكأس العالم وأحقيتها في التنظيم: "هنالك العديد من الناس الذين شككوا في قدرة قطر على تنظيم كأس العالم، لكن ستشاهدون أجمل كأس عالم وستكون مفاجأة سارة للجميع الذين سيكتشفون هذا البلد الرائع".

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وسبق للكاميروني أن تدرب تحت يد مورينيو وجوارديولا، ليتحدث أولاً عن الإسباني: "عاش جوسيب غوارديولا كل حياته في برشلونة لكنه لم يكن مع المجموعة، وفي تلك السنوات التي كنت ألعب مع برشلونة، لم يفهم اللاعبين، ولم يشاطر حياة المجموعة".

فيما قاده مورينيو للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2010 مع إنتر: "جوزيه مورينيو هو شخصية رائعة وهو بعيد عن كل ما يقوله الناس عنه، هل تعرف لماذا نحن اللاعبون نحب جوزيه؟ لأنه كان دائماً صريحاً معنا".

وعن المصري محمد صلاح وبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في مصر الصيف القادم: "أصبح محمد صلاح لاعبا مهم بالنسبة لقارتنا الإفريقية. ما أتمناه، وهو سيتفهم ذلك بالطبع، هو أن ينهي المسابقة في المركز الثاني وأن تحتفظ الكاميرون باللقب القاري".

إيتو: أصبح محمد صلاح لاعبا مهم بالنسبة لقارتنا الإفريقية. ما أتمناه، وهو سيتفهم ذلك بالطبع، هو أن ينهي المسابقة في المركز الثاني وأن تحتفظ الكاميرون باللقب القاري — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 9, 2019

وسجل الكاميروني البالغ 38 عامًا، 5 أهداف في 16 مباراة بدوري نجوم قطر الموسم الجاري.