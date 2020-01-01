إيتو: يجب على ميسي الاستمرار في برشلونة حتى سن الـ70

يعتبر المدرب الإسباني هو الأنسب لبرشلونة

أشاد صامويل إيتو نجم برشلونة السابق، بليونيل ميسي قائد الفريق الحالي، متمنياً استمراره في الملاعب حتى بلوغه 70 سنة.

ميسي صاحب الـ6 كرات ذهبية، ظهرت العديد من الشكوك حول مصيره مع برشلونة، وموقفه من تجديد عقده مع النادي الإسباني لفترة أطول.

إيتو الذي لعب بجواره بالنادي الكتالوني، كشف عن رغبته في رؤية ميسي مع برشلونة لسنوات، وذلك لتحقيق المزيد من الإنجازات بقميص الفريق.

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وقال الكاميروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"ليو هو اللاعب الأفضل في العالم وفي التاريخ، أي فريق في العالم يريد الحصول على ميسي الآن".

وأضاف:"يجب حصوله على الدعم الكافي في برشلونة، لا يمكنه الركض مثل أي لاعب عمره 25 سنة رغم قيامه بذلك في الكثير من الأوقات".

وتابع:"ما يجب علينا فعله كجماهير لبرشلونة، هو منحه الفريق الأفضل في العالم، لمساعدته على الاستمتاع بكرة القدم، يجب أن يلعب حتى يبلغ عمره 70 سنة لنستمتع بوجوده أطول فترة ممكنة".

وأما عن احتمالية عودة بيب جوارديولا لبرشلونة:"أصمم على رأيي السابق، لست الشخص الوحيد الذي كشف عن تجربته الرائعة مع جوارديولا على الجانب الرياضي، ولكن من الناحية الشخصية، الأمر لم يكن كما توقعته".

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وتابع:"العديد من اللاعبين قالوا الشيء نفسه، بيب يستعد للمباريات بشكل استثنائي مختلف عن أي مدرب آخر، طريقته كانت لا تُصدق في 2009 وأسلوبه في الهجوم والسيطرة والحصول على الكرة".

وفي نهاية حديثه أكد المهاجم الكاميروني المعتزل، أن طريقة جوارديولا في لعب كرة القدم التي تشبه المسرح، تجعله المدرب الأنسب لبرشلونة في الوقت الحالي.