إيتو سفيرًا للجنة المشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022

النجم الكاميروني صامويل إيتو لاعب كل من برشلونة وريال مدريد وإنتر السابق يصبح سفيرًا للجنة المشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022.

أعلنت لجنة المشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 التي ستقام في دولة قطر أن النجم الكاميروني الكبير صامويل إيتو قد أصبح سفيرًا لها.

جاء هذا في بيانًا رسميًا أصدرته اللجنة وأكدت من خلاله أن إيتو قد أصبح السفير الثالث لها حول العالم، عقب النجم الإسباني تشافي هيرنانديز ومحمد سعدون الكواري.

We’re delighted to announce that four-time African Player of the Year Samuel Eto’o has joined @roadto2022 as a Global Ambassador! pic.twitter.com/PvSgd3NDId