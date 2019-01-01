إيتو سفيرًا للجنة المشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022

فيسبوك تويتر علي رفعت

النجم الكاميروني صامويل إيتو لاعب كل من برشلونة وريال مدريد وإنتر السابق يصبح سفيرًا للجنة المشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022.

أعلنت لجنة المشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 التي ستقام في دولة قطر أن النجم الكاميروني الكبير صامويل إيتو قد أصبح سفيرًا لها.

جاء هذا في بيانًا رسميًا أصدرته اللجنة وأكدت من خلاله أن إيتو قد أصبح السفير الثالث لها حول العالم، عقب النجم الإسباني تشافي هيرنانديز ومحمد سعدون الكواري.

We’re delighted to announce that four-time African Player of the Year Samuel Eto’o has joined @roadto2022 as a Global Ambassador! pic.twitter.com/PvSgd3NDId — Road to 2022 (@roadto2022) April 14, 2019

وأعرب إيتو عن سعادة كبيرة للمشاركة في شيء خاص بتنظيم كأس العالم المقبلة والتي ستقام في 2022 بقطر، مؤكدًا على دور الكرة في تقريب الشعوب

وقال إيتو: "كأس العالم هي البطولة الأهم، ولا يخفى على أحد مدى انتظار الجميع لها، ولا شيء يضاهي المشاركة في مثل ذلك الحدث الاستثنائي".

ومن جانبه أعرب حسن الذوادي الأمين العام عن امتنانه بتواجد إيتو وقال: "إيتو يتميز بالتزامه تجاه استثمار شعبيته الواسعة في المجتمع لإحداث تغييرات إيجابية مؤثرة في حياة الأفراد".

جدير بالذكر أن إيتو يعد من نجوم بطولة كأس العالم عبر التاريخ حيث شارك في 4 نسخ لها بين 1998 و2010 مع المنتخب الكاميروني.