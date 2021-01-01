إيايكس موريبا .. خليفة يايا توريه الذي كسرت إدارة برشلونة حاجز الرواتب من أجله!

من هو إيايكس موريبا لاعب برشلونة الشاب الذي ركضت خلفه أندية أوروبا في الصيف وكسرت الإدارة حواجز الرواتب من أجله!

استدعى رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة لاعبه الشاب إيايكس موريبا للمرة الأولى لقائمة الفريق التي تواجه نظيره غرناطة في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

الاستدعاء طال انتظاره بالنسبة لجماهير الفريق الكتالوني، في ظل الموهبة الكبيرة التي يملكها لاعب وسط الملعب صاحب الأصول الغينية، والذي أطلق عليه البعض بوجبا الجديد.

موريبا انضم لصفوف برشلونة وهو في السابعة من عمره قادمًا من نظيره إسبانيول، ومن ذلك الوقت وهو في تحسن مستمر ويتطور بشكل ملفت.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، فاللاعب كان ضمن قلة قليلة من نجوم مدرسة لاماسيا تمسكت بها إدارة الفريق في السنوات الماضية.

بالإضافة لذلك قامت الإدارة بكسر حواجز الرواتب في فرق الشباب من أجل الحفاظ على خدماته في ظل وجود رغبات متكررة من فرق مختلفة في ضمه.

وأراد ثنائي ألمانيا لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ الحصول على خدماته في الصيف الماضي، لكن السكرتير الرياضي في ذلك الوقت إريك أبيدال رفض بشكل كامل.

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وبعيدًا عن تشبيهه ببول بوجبا، نال موريبا الكثير من الإشادة وتم تشبيه شخصيته في الملعب بالإيفواري يايا توري، وبعض الأحيان بسيرجيو بوسكيتس.

الصحيفة تستبعد أن يدفع كومان باللاعب في لقاء اليوم وأن يحصل على الكثير من الدقائق، لكنها تؤكد أن المدرب الهولندي معجب بما يقدمه اللاعب الشاب، وسيكون دوره أكبر في المراحل المقبلة.

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل مواجهة غرناطة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.