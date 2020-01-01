إيايكس موريبا: "بوجبا الجديد" يستعد لمد يد العون لبرشلونة

لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا يعتبر أفضل لاعب في لا ماسيا الآن، وبات على مقربة من الفريق الأول

أصبح رحيل جواهر أكاديمية لا ماسيا شيئًا يؤرق برشلونة في السنوات الأخيرة، خاصة ممن كان يتنبأ لهم بمستقبل كبير في الفريق الأول للبلوجرانا.

جاء أبرزهم الشاب الهولندي تشافي سيمونز - الذي سمي على اسم لاعب وسط برشلونة الأسطوري - والذي رحل عن البارسا في يوليو الماضي للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

على الرغم أن رحيل سيمونز تصدر عناوين الصحف، إلا أن برشلونة قلل من أهمية الأمر، وكان ردهم "لدينا إيايكس موريبا"، وبعد 9 أشهر يمكن بوضوح لماذا يحظى اللاعب بهذا التقدير من النادي الكتالوني.

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أكمل موريبا ربيعه الـ17 في يناير الماضي، لكنه حجز موقعه في فريق برشلونة "ب" بعد تجاوزه لفرق المجموعات العمرية المختلفة، وخلال تلك الفترة وبسبب بنيانه الجسماني المميز وتحكمه المميز بالكرة جعله في موضع مقارنة مع بول بوجبا.

انتقل موريبا وعائلته المولودة في غينيا إلى إسبانيا عندما كان صغيرًا جدًا ، على الرغم من أن إسبانيول رصد موهبته أولاً ونجح في ضمه. بقامته الطويلة والشكل الجسدي اللافت حتى عندما كان في السادسة والسابعة من العمر، فإنه سرعان ما استرعى انتباه مسؤولي فريق برشلونة رغم انه كان من الصعب تجاهله نظرا لما قدمه من أداء لافت ضدهم في المنافسات.

قال أوسكار هيرنانديز، الذي عمل لمدة 10 سنوات في لا ماسيا قبل مغادرته في عام 2017 ، لموقع بليتشر ريبورت في أواخر عام 2019 "في كل مرة لعب فيها مع إسبانيول ضد برشلونة، عانى برشلونة كثيرًا أمامه لأنه كان جيدًا للغاية، كانت موهبته بارزة عن الآخرين، ومن الواضح أن موهبته كانت فطرية".

"لقد كان يتلاعب ببرشلونة، تسبب لهم في مشاكل بالجملة. كان من الواضح أن برشلونة كان عليه أن يوقع معه."

قام برشلونة بالفعل في ضمه في عام 2010، وبعد أن شق اللاعب طريقه تدريجيًا عبر فئات الشباب في العقد الأخيرة، لكنه كان يلعب فوق فئته العمرية الفعلية في كل منعطف تقريبًا.

كان هناك شعور لبعض الوقت بأن موريبا في طريقه لفريق برشلونة الأول، على الرغم من أن هذا الحلم كاد ينتهي بعد مفاوضات صعبة بشأن عقد المراهق. تم الإشارة إلى كل من مانشستر سيتي وتشيلسي ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند على أنهم أبدوا اهتمامًا باللاعب، وكان لديه حرية الرحيل في نهاية موسم2018/2019، لذا كانت هناك مخاوف حقيقية من أن برشلونة في طريقه لفقدان جوهرة أخرى.

في نهاية المطاف ، تم التوصل إلى اتفاق مع موريبا ووكيله، جوناثان بارنيت، حيث وقع عقدًا سيبقيه في كامب نو حتى صيف عام 2022، سيحصل بموجبه على راتب سنوب يقارب من 2 مليون يورو (1.7 مليون جنيه استرليني / 2.2 مليون دولار) ، مع بند شرط جزائي بـ 100 مليون يورو (87 مليون جنيه استرليني / 109 مليون دولار).

وقال موريبا بعد توقيعه العقد "لقد كان وضعا طويلا واستمر لفترة طويلة لكن خياري الأول كان دائما البقاء. انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لأنني أردت عرض برشلونة، الذي قدموه، لهذا السبب أردت الانتظار. لم أكن أهتم بالأندية الأخرى. كان يمكنني المغادرة في وقت سابق لكنني فضلت البقاء حتى النهاية".

مع تأمين مستقبله، بدأ موريبا يتحسس خطواته نحو الفريق الأول، على غرار زميله السابق في الشباب أنسو فاتي الذي صعد للفريق الأول.

مع إقالة فيكتور فالديز في أكتوبر، حصل موريبا على فرص أوفر مع فريق برشلونة "ب"، الذي يلعب في المستوى الثالث من كرة القدم الإسبانية. خاض حتى الآن بتسعة مباريات وسجل هدفه الأول في مباراتهم الأخيرة قبل أن يتم إيقاف النشاط في فوز فريقه 3/2 على لاجوستيرا، ليصبح ثاني أصغر لاعب يسجل على الإطلاق للفريق في الموسم.

🔝What a GOAL🔝



💪 Qué manera de marcar su primer gol con el Barça B!



👏⚽️ Així ha fet ILAIX MORIBA el gol de la victòria (3-2) #ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/jFEM0LR9LV — FC B (des de 🏠) (@FCBarcelonaB) March 8, 2020

تسجيل الأهداف هو الجانب الذي سيحتاج اللاعب إلى تحسينه، وعلى الرغم من أنه يلعب في المركز رقم 6 كمتوسط ميدان دفاعي، لكن بنيانه يؤهله للعب في مركز لاعب الوسط المركزي المتنقل بين الصندوقين، وهو ما يعزز مقارنته ببوجبا.

وقال اللاعب الشاب "الكل يقول لي أنني أبدو مثل بوجبا ويجب أن أقول أنني من معجبيه. لكن بوسكيتس وإنييستا هم الذين جعلوني ألعب في خط الوسط. أحلم باللعب إلى جانب ليونيل ميسي وبوسكيتس".

اللعب إلى جانب بوسكيتس وميسي خطوة من المتوقع أن تأتي لموريبا في العام أو العامين المقبلين على أكثر تقدير، إذ بات يُنظر له على اعتبار أنه المرشح الجديد لتمثيل الأكاديمية في الفريق الأول وتقديم يد العون له.