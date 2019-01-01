إيان رايت: سواريز سيعطي أرسنال الإضافة ونقطة واحدة أمام مانشستر سيتي تكفي

نجم أرسنال السابق إيان رايت يؤكد على سعادته بصفقة دينيس سواريز القادم من برشلونة ويطالب الفريق بالصول على نقطة أمام مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب إيان رايت نجم أرسنال السابق عن سعادته بالصفقة الأخيرة التي أتمها المدفعجية بضم الإسباني دينيس سواريز من صفوف برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رايت وأكد خلالها أن اللاعب سيقدم إضافة كبيرة للنادي اللندني وتحدث خلالها عن مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة.

وقال رايت: "ما أحبه في سواريز هو أنه لاعب لديه قدرات كبيرة للغاية وهو لاعب جيد، وإيمري يعرفه بشكل جيد منذ أن كانا يعملان معًا في صفوف إشبيلية وحققوا الدوري الأوروبي سويًا".

التشكيل المثالي للدوري الإسباني دون لاعبي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

وأضاف: "أعلم أنه لم يشارك كثيرًا في برشلونة لكن لاعب يحبه المدير الفني دومًا، عندما يحبك ويريدك المدير الفني بصفوف فريقه فذلك يمنحك ثقة كبيرة للغاية".

وأكمل: "الجميع يتمنى لو يلعب في وسط الملعب لكنه يستطيع كذلك اللعب كجناح على الطرف ويملك مهارة كبيرة، ونأمل أن يأتي ويصنع الفارق".

مانشستر يونايتد يضع شرطاً وحيداً لبقاء سولشار بعد نهاية الموسم

واختتم تصريحاته: "إذا ما تمكننا من تحقيق نقطة أمام مانشستر سيتي سيكون ذلك أمرًا جيدًا وأتمنى أن نصدم الجميع وننهي الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى".