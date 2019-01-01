إيان رايت: جماهير آرسنال أصبحت غاضبة من إيمري بسبب لاكازيت

استبدال لاكازيت المتكرر يثير غضب الجماهير في آرسنال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشار إيان رايت أسطورة نادي آرسنال إلى حالة الغضب التي أصبحت تعتري جماهير الفريق اللندني، وذلك بسبب تكرار استبدال المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت في كل مباراة من قبل المدرب أوناي إيمري. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

وكان آرسنال قد حقق فوزًا هامًا على حساب ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء، في قمة الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أليكساندر لاكازيت في تسجيل الهدف الأول بطريقة رائعه، وكان أحد أفضل لاعبي المباراة، ولكنه لم يسلم من التبديل المتكرر حين أخرجه المدرب أوناي إيمري.

وعقب المباراة، تحدث أسطورة آرسنال إيان رايت بشأن هذا الأمر، حيث أكد أن جماهير آرسنال أصبحت تنزعج في كل مرة ترى فيها لاكازيت يستبدل من قبل إيمري.

وأضاف: "لاكازيت قدم مباراة كبيرة، وهو أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لذا أحيانًا يصعب تفهم أن يخرج في كل مباراة"

يذكر أن أليكساندر لاكازيت يعد ثاني هدافي النادي اللندني هذا الموسم، وذلك خلف هداف الفريق المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.