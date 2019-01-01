إيان راش يحدد مشكلة محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

إيان راش نجم ليفربول المعتزل يؤكد أن محمد صلاح عليه استعادة النسخة الخاصة بالموسم الماضي منه حتى يساعد ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي.

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أكد إيان راش أن النجم المصري محمد صلاح لديه مشكلة واضحة في الموسم الجاري هي ما تتسبب بشكل مستمر في ابتعاده عن التهديف في الأسابيع الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راش لصالح صحيفة "تايمز" وأكد خلالها أن صلاح أصبح دومًا يبحث عن التسديدة المثالية بدلًا من اتباع غريزته.

هل يتم استهداف محمد صلاح من قبل نجوم الدوري الإنجليزي؟https://t.co/K9GbOB1f8M — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) ٣٠ مارس ٢٠١٩

وقال راش: "المشكلة الوحيدة لمحمد صلاح هذا الموسم أنه يلمس الكرة مرتين أو ثلاثة أكثر مما كان يفعل الموسم الماضي، لقد كان يتبع غريزته ويسدد فورًا قبل عام من الآن، وحاليًا أصبح يريد أن يجعل وضع الكرة مثالي بالنسبة لقدمه اليسرى قبل التسديد".

وأضاف: "بوب بيسلي كان يقول لي دومًا ألا أقرأ الصحف وقت الإشادة بي، إما أن أقرأها وقت النقد أو ألا أقرأها على الاطلاق، لذا كنت لا أكترث بما يُكتب على أي حال".

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واختتم: "في الأيام الحالية الأمور أسوأ بكثير مما كان عليه الماضي، فبوجود السوشيال ميديا يكون التركيز على النفس أصعب بكثير".

جدير بالذكر أن محمد صلاح لم يسجل أي هدف لفريق ليفربول منذ التاسع من فبراير الماضي عندما أحرز في شباك بورنموث في الدوري الإنجليزي.