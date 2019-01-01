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الدوري الإنجليزي الممتاز

إيان راش: صلاح كان أفضل من ميسي ورونالدو بالموسم الماضي

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Getty/Goal composite
إيان راش نجم ليفربول المعتزل يشيد بما قدمه محمد صلاح مع الريدز في الموسم الماضي ويؤكد أنه كان أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أشاد إيان راش نجم فريق ليفربول الإنجليزي المعتزل بما يقدمه اللاعب المصري محمد صلاح مع الريدز منذ انضمامه لصفوف الفريق مطلع الموسم الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راش لصالح صحيفة "تايمز" وأكد خلالها أن صلاح كان يقدم مستويات أفضل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الموسم الماضي.

وقال راش: "بالنسبة لي محمد صلاح في الموسم الماضي كان الأفضل في العالم، حتى على حساب رونالدو وميسي، لأن الدوري الإنجليزي صعب للغاية، لقد كان يقدم مستويات مذهلة".

وأضاف: "هذا الموسم صلاح دومًا محاط بأكثر من لاعب، وهذا الأمر أفاد ساديو ماني بشكل واضح وأصبح يسجل الأهداف بشكل مستمر".

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وأكمل: "محمد صلاح يقدم موسمًا طيبًا، لكنه يتم مقارنته بما كان يقدمه في الموسم الماضي مع الفريق، وأرى أنها مسألة وقت قبل أن يعود للتهديف من جديد".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يغيب عن التهديف مع فريق ليفربول منذ شهر فبراير الماضي عندما سجل في شباك فريق بورنموث بالدوري الإنجليزي.

 
 

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