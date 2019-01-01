إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

كل ما تريد معرفته عن دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا 2018-19، مواعيد مباريات الإياب، القنوات الناقلة لها وأبرز الغائبين

تُستكمل مباريات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا 2018-19 يوم الثلاثاء القادم 15 يناير 2018 ميلادياً، الموافق 9 جمادي الأولى 1440 هجرياً، وستمتد لقاءات الإياب لهذا الدور حتى يوم 17/1.

سيشهد اليوم الأول مباراتين بين بلد الوليد وخيتافي حيث يسعى الأول لتعويض الخسارة ذهاباً بهدف نظيف، وبين فالنسيا وسبورتينج خيخون ويكفي الخفافيش هدف واحد "نظيف" من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي.

وفي اليوم التالي ستقام ثلاث مباريات، بين أتلتيكو وجيرونا بعد أن انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، إشبيلية وأتلتيك بلباو في مهمة صعبة على أبناء الباسك بعد السقوط على أرضهم بنتيجة 3-1، في حين أن ريال مدريد تنتظره مهمة سهلة أمام ليجانيس بعد أن نجح في الفوز خارج أرضه بثلاثة أهداف نظيفة.

في اليوم الثالث والأخير من لقاءات الذهاب، يملك إسبانيول الأفضلية على حساب فياريال بعد أن تعادل خارج ملعبه بهدفين لكل فريق، يواجه برشلونة خطر المفاجأت بعد هزيمته أمام ليفانتي في الذهاب بهدفين لهدف، وتعد الفرصة متكافئة تماماً بين ريال سوسيداد وريال بيتيس بعد التعادل السلبي في مباراة بينيتو فيامارين

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مواعيد ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا 2018-19

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة بلد الوليد - خيتافي الثلاثاء 15 يناير 2019 ميلادياً،

9 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية نويفو خوسيه زوريلا ألبيرولا روخاس beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - سبورتينج خيخون الثلاثاء 15 يناير 2019 ميلادياً،

9 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية ميستايا إيسترادا فيرنانديز beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - جيرونا الأربعاء 16 يناير 2019 ميلادياً،

10 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية واندا ميتروبوليتانو ماتيو لاهوز إشبيلية - أتلتيك بلباو الأربعاء 9 يناير 2019 ميلادياً،

3 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية رامون سانشيز بيزخوان جونزاليس جونزاليس ليجانيس - ريال مدريد الأربعاء 16 يناير 2019 ميلادياً،

10 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية بوتاركي البلدي مارتينيز مونيرا beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - ريال بتيس الخميس 17 يناير 2019 ميلادياً،

11 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية أنويتا بريتو إيجلسياس beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - فياريال الخميس 10 يناير 2019 ميلادياً،

4 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية كورنيلا البرات جونزاليس فوريتيس برشلونة - ليفانتي الخميس 10 يناير 2019 ميلادياً،

4 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية كامب نو سانشيز مارتينيز beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا 2018-19