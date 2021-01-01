"إن لم تعجبه الانتقادات عليه تغيير وظيفته" .. نجم فرنسا سابقًا يرد بقسوة على أعذار مبابي

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قال نجم الكرة الفرنسية السابق والمعلق الشهير جان ميشيل لاركيه إن ما قاله مواطنه نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الديوك كيليان مبابي حول سبب تأثر مستواه بالانتقادات لا يعجبه على الإطلاق.

وأصيب المهاجم الذي يعد حديث العالم في الوقت الحالي كيليان مبابي بخيبة أمل خلال فترة التوقف الدولي، حيث لم يكن مؤثرًا مع منتخب بلاده في منافسات تصفيات كأس العالم أمام أوكرانيا وكازاخستان.

ليس ذلك فقط، بل إنه أهدر ركلة جزاء حصل عليها بنفسه ضد كازاخستان في مباراة فوز المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء، ليفشل في التسجيل دوليًا دون تفسير السبب من قبل الجمهور الفرنسي.

وبعد فوز فرنسا في البوسنة بهدف، اختار مبابي التعبير علنًا عن إحباطه، قائلا إنه "متعب" من النقاد وما يقال حوله في الفترة الماضية، الأمر الذي لم يعجب جان ميشيل لاركيه الدولي الفرنسي السابق، الذي رد بقسوة على كيليان مبابي.

وقال لاركيه: "أعتقد أنني أضحك على ما قاله مبابي مؤخرًأ، لقد كان تعليقًا بلا معنى على سوء مستواه وأدائه المزاجي في نهاية المباراة، لا يهمني إذا كان يزعجه أن يتم انتقاده أم لا، أعلم أنه لا يؤثر لهذه الدرجة".

وأضاف: "السبب هو التفكير في لعبتين، كرة قدم وكرة قدم أخرى، لديه هاجس ما بين البقاء والرحيل في الدوري الفرنسي، هذا ما يؤثر عليه بالفعل ويجعله خارج نطاق التركيز والأداء المطلوب منه مع المنتخب".

وتابع: "سيفعل ما يريد فيما يخص مستقبله، ما له الحق في القيام به هو ما سيقرره هو بنفسه، لا أهتم. لكن إذا لم يكن السيد مبابي سعيدًا عندما نقول إنه ليس جيدًا نظرًا لمستواه، فعليه تغيير وظيفته".

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يذكر أن نهاية عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان التي تقترب مع عدم التجديد أو اتخاذ القرار النهائي حول مستقبله والرحيل إلى ريال مدريد أو نادٍ آخر كلها أمور تلقي بظلالها على مستواه في الفترة الأخيرة.