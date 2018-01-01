إنييستا ينتقد محاولات بيليه التقليل من ميسي

إنييستا يرى أن بيليه أخطأ في الحديث حول أن ميسي يمتلك مهارة واحدة فقط

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافع النجم الإسباني أندريس إنييستا عن زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، وذلك بعد تصريحات أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه والتي وصف فيها ميسي بصاحب المهارة الواحدة. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وكان بيليه قد صرح مطلع الأسبوع الحالي بأن ميسي ليس أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وذلك بعدما سأله أحد الصحفيين حول من هو الأفضل بينه وبين ميسي، وفسر ذلك بأن ميسي لا يسجل بكلتا قدميه ولا بالرأس.

وقال إنييستا بخصوص تصريحات بيليه: "أعتقد أن ميسي لا يحب الرد على مثل هذه التصريحات، ولكنه بالفعل أفضل لاعب في التاريخ، على مستوى المراوغات والقدم اليسرى والرأس والقدم اليمنى وكل شيء، لم أرى أحد يمكنه فعل ما فعله ميسي طوال السنوات الماضية"

وأضاف: "تواجده في المركز الخامس على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم ليس إهانة له ولا لتاريخه، لو كنت أنا من أختار كنت سأختار ميسي بالطبع، هذا لا يعني بأن مودريتش لا يستحق الجائزة، لقد قدم موسمًا عظيمًا بكل تأكيد"

وبخصوص فترته في اليابان قال: "لقد تفاجئت من الاستقبال الذي حظيت به هناك، الأجواء الجماهيرية والسلام والهدوء كلها عوامل مهمة كنت أحتاجها في هذه المرحلة، لذلك لم أفكر كثيرًا في هذه الخطوة.

وعن برشلونة قال: "لا أستطيع مشاهدة جميع مباريات برشلونة بسبب اختلاف التوقيت بين اليابان وإسبانيا، ولكنني شاهدت عدة مباريات على رأسها مباراة ريال مدريد، أشعر بالحنين إلى الماضي ولكنني قادر على مواصلة التحدي الجديد"

يذكر أن أندريس إنييستا كان قد انتقل إلى فيسيل كوبي الياباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، مسدلًا الستار على مسيرة ذهبية مع برشلونة امتدت لحوالي 15 عامًا، حقق خلالها كل شيء يمكن تحقيقه.