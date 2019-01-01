إنييستا يلعب ضد برشلونة في الصيف

تعرف على جولة برشلونة التحضيرية للموسم المقبل

أعلن نادي برشلونة الإسباني خطته للتحضير إلى الموسم المقبل وجولته في الصيف والتي سيواجه فيها فريق أندريس إنييستا، فيسيل كوبي.

ولن يسافر النادي الكتالوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل عكس السنوات الماضية بل سيتواجد في اليابان.

ويبدأ برشلونة جولته يوم 23 يوليو بمواجهة تشيلسي في مدينة طوكيو وبعدها يوم 27 يوليو يلعب ضد فيسيل كوبي ليواجه لاعبيه السابقين مثل إنييستا وديفيد فيا وسيرجي سامبر.

فان دايك ؟ 👀



لا مشكلة في ذلك 🍹👇



(IG/leomessi :📸) pic.twitter.com/1q0rDuc19G — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

ويشارك البلوجرانا في كأس راكوتين بوجود لاعبي الصف الأول أمثال ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ومارك أندريه تيرشيتجن.

جدير بالذكر أنّ إنييستا رحل عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف الماضي بعدما حقق 32 بطولة خلال مسيرته في برشلونة.

برشلونة وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 3 سنوات ليضرب موعدًا مع ليفربول.