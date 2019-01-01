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إنييستا يلعب ضد برشلونة في الصيف

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(C)Goal
تعرف على جولة برشلونة التحضيرية للموسم المقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي برشلونة الإسباني خطته للتحضير إلى الموسم المقبل وجولته في الصيف والتي سيواجه فيها فريق أندريس إنييستا، فيسيل كوبي.

ولن يسافر النادي الكتالوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل عكس السنوات الماضية بل سيتواجد في اليابان.

ويبدأ برشلونة جولته يوم 23 يوليو بمواجهة تشيلسي في مدينة طوكيو وبعدها يوم 27 يوليو يلعب ضد فيسيل كوبي ليواجه لاعبيه السابقين مثل إنييستا وديفيد فيا وسيرجي سامبر.

ويشارك البلوجرانا في كأس راكوتين  بوجود لاعبي الصف الأول أمثال ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ومارك أندريه تيرشيتجن.

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جدير بالذكر أنّ إنييستا رحل عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف الماضي بعدما حقق 32 بطولة خلال مسيرته في برشلونة.

برشلونة وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 3 سنوات ليضرب موعدًا مع ليفربول.

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