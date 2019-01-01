إنييستا يلعب ضد برشلونة في الصيف
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أعلن نادي برشلونة الإسباني خطته للتحضير إلى الموسم المقبل وجولته في الصيف والتي سيواجه فيها فريق أندريس إنييستا، فيسيل كوبي.
ولن يسافر النادي الكتالوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل عكس السنوات الماضية بل سيتواجد في اليابان.
ويبدأ برشلونة جولته يوم 23 يوليو بمواجهة تشيلسي في مدينة طوكيو وبعدها يوم 27 يوليو يلعب ضد فيسيل كوبي ليواجه لاعبيه السابقين مثل إنييستا وديفيد فيا وسيرجي سامبر.
فان دايك ؟ 👀— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019
لا مشكلة في ذلك 🍹👇
(IG/leomessi :📸) pic.twitter.com/1q0rDuc19G
ويشارك البلوجرانا في كأس راكوتين بوجود لاعبي الصف الأول أمثال ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ومارك أندريه تيرشيتجن.
جدير بالذكر أنّ إنييستا رحل عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف الماضي بعدما حقق 32 بطولة خلال مسيرته في برشلونة.
👋 🇯🇵 Japón, ¡allá vamos!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 18, 2019
こんにちは日本！
⚽ Barça-Chelsea 📅 23 julio
⚽ Barça-Vissel Kobe 📅 27 julio
🔵🔴#FCBarcelonaJapanTour #RakutenCup pic.twitter.com/fNhGZ9o5bv
برشلونة وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 3 سنوات ليضرب موعدًا مع ليفربول.