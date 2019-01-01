إنييستا يرشح برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا 2019

إنييستا يتحدث حول فريقه القديم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا إن الفريق الكتالوني هو المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الحالي، حتى وإن كان الكثيرون يرون عكس ذلك. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وكان أندريس إنييستا قد تحدث بخصوص برشلونة بمناسبة أعياد الكريسماس، حيث توقفت الدوريات من أجل الاحتفالات بعيد الميلاد مما أعطى إنييستا الفرصة لرؤية زملائه السابقين.

وكان إنييستا قد تحدث من قبل عن برشلونة والمدرب فالفيردي، حيث أشاد به وبالعمل الذي يقوم به، كما أثنى على الجميع وأكد أن الأمور تسير بشكل جيد.

وقال إنييستا: "برشلونة يمتلك فريقًا قويًا وقادرًا على المنافسة، ولديه كذلك عدة لاعبين مميزين في كافة المراكز، وكذلك مدرب على مستوى عالٍ"

وأضاف: "برشلون ةيستطيع بشخصيته الذهاب بعيدًا على كافة المسابقات، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الأوروبي.

يذكر أن أندريس إنييستا قد رحل عن الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انتقل إلى نادي فيسيل كوبي الياباني.