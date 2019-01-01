إنييستا: كوبو يمتلك موهبة استثنائية

إنييستا يشيد بموهبة برشلونة المنتقل إلى ريال مدريد كوبو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أشاد أسطورة كرة القدم الإسبانية ونادي برشلونة أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني حاليًا بموهبة ريال مدريد الياباني كوبو.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع الياباني الشاب كوبو قادمًا من شباب برشلونة في صفقة فاجئت الكثيرين.

وحول ذلك، قال أندريس إنييستا إن كوبو يمتلك موهبة استثنائية يستطيع من خلالها أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في إسبانيا مستقبلًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف: "كوبو كان في برشلونة منذ أن كان صغيرًا، لقد رأيت كيف يتدرب وكيف كانت موهبته منذ بدايته، هو يمتلك الحماس والرغبة في التطور وهذا ما يعجبني فيه"

وتابع: "في ريال مدريد تصبح الأمور أكثر سهولة بالطبع لأي لاعب كما هو الحال في برشلونة، تواحد كوبو هناك في سن صغير ومشاركته مع الفريق الأول ستعطيه الكثير من الخبرة في وقت مبكر"

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يذكر أن كوبو قد شارك مع منتخب اليابان الأول خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة قبل أن يسافر إلى أمريكا الشمالية من أجل الانضمام إلى معسكر النادي الملكي.