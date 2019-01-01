إنييستا: كنت أتمنى الفوز بالمزيد من دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات إنييستا حول دوري ابطال أوروبا

أكد أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني، أنّه رغب في حصد المزيد من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة برشلونة خلال السنوات الماضية.

إنييستا حقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

وقال الرسام في تصريحات صحفية: "فخور بالفترة التي قضيتها في برشلونة وما حققته هناك ولكن الجمهور كان يتمنى المزيد من دوري أبطال أوروبا وكذلك أنا".

وتابع: "لا أستطيع متابعة مباريات الدوري الإسباني بصورة مستمرة لأجل تقييم ما يحدث، ولكني أعرف النتائج".

وأردف: "قررت الرحيل عن برشلونة لأنني لم أعد أستطيع تقديم المستوى المطلوب، فرغم أن قلبي كان يرغب في الاستمرار لسنوات أخرى ولكن عقلي حسم القرار".

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رئيس النادي الكتالوني أعلن عن نيتهم في الجلوس قريبًا مع ميسي للحديث حول استمراره لفترة طويلة في الكامب نو 🏟️🔴🔵 pic.twitter.com/9f7NYch5Fh — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

واختتم: "لا أدري إن كنت سأعود إلى برشلونة أم لا، أتمنى أن يحمل المستقبل لي أمورًا جيدة".

إنييستا رحل عن برشلونة بنهاية الموسم الماضي بعد تحقيقه 32 بطولة مع البلوجرانا.

وأنهى الرسام مسيرته الدولية بعد بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا وخروج إسبانيا من ثمن النهائي.