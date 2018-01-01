إنييستا: دوري الأبطال؟ برشلونة يود الفوز بكل شيء

إنييستا يتحدث عن برشلونة وحظوظه في دوري الأبطال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أندريس إنييستا نجم وسط برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الياباني حاليًا حول حظوظ الفريق الكتالوني في الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يستبعد حدوث ذلك. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان اندريس إنييستا قد رحل عن صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وعاد لقضاء عطلة الكريسماس مع أصدقائه القدامى هناك.

وفي مساء السبت، حضر إنييستا مواجهة برشلونة أمام سيلتا فيجو على ملعب الكامب نو، وعقب المباراة صرح بالعديد من الأشياء والتي كان أهمها الحديث عن ماذا سيحقق الكتلان في نهاية الموسم.

وقال إنييستا: "سعيد جدًا بهذا الفوز الذي حققه برشلونة اليوم، أعتقد أن الفريق يسير الآن في الطريق الصحيح نحو تحقيق الألقاب بنهاية الموسم"

وأضاف: "بالنسبة لدوري الأبطال بالتأكيد يجب أن يسعى اللاعبون بكل قوتهم من أجل الفوز به، برشلونة من المفترض أن يفوز بكل شيء"

يذكر أن دوري أبطال أوروبا غاب عن برشلونة منذ موسم 2015، وما زاد الطين بلة هو ذهاب النسخ الثلاثة الأخيرة تجاه الغريم التقليدي ريال مدريد.