إنفانتينو يطالب بإقامة كأس إفريقيا كل 4 سنوات

رئيس فيفا يعلق على أزمات التحكيم في القارة السمراء

عرض جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الاتحاد الإفريقي "كاف" برئاسة أحمد أحمد إقامة كأس أمم إفريقيا كل أربعة أعوام بدلًا من كل عامين.

البطولة الإفريقية كانت تقام في الأعوام الزوجية إلا أنه تغير الوضع منذ عام 2013، حيث فضل كاف إقامتها في سنوات غير التي يقام بها كأس العالم إلا أن هذا لم يتوافق مع رؤية الاتحاد الدولي.

وقال إنفانتينو، خلال كلمته بمؤتمر تطوير الكرة الإفريقية والبنية التحتية، الذي تستضيفه مدينة سلا المغربية: "إذا أقيمت البطولة الإفريقية كل أربع سنوات، سيكون أفضل، فوقتها البطولة ستكون أصعب وقد تضاهي البطولات العالمية، حتى أن العائدات ستزداد ستة أضعاف ما هي عليه الآن".

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أضاف متحدثًا عن الكرة في الكرة السمراء: "علينا البدء بالفعل في تطوير الكرة بالقارة الإفريقية، كفى كلام، نحن في الاتحاد الدولي حددنا ثلاثة محاور لذلك وهي التحكيم والبنية التحتية وبناء الملاعب، وهذا يحتاج لمليارات الدولارات، ونحن جاهزون لذلك".

وتابع: "مهمتنا هي تطوير كرة القدم في العالم، وسنقف جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الإفريقي حتى تتطور الكرة في القارة، سنقوم بتنفيذ مشروعات على أعلى المستويات، والجميع يعلم أننا نقوم بعملنا على أكمل وجه".

رئيس الاتحاد الدولي واصل حول التحكيم: "دائمًا هناك مشكلات في التحكيم الإفريقي، لا بد من وضع حد لهذه المشكلات، والبداية كانت بتعيين 20 حكمًا إفريقيًا في فيفا بعقود احترافية، للعمل على تطويرهم والحد من الأخطاء الواضحة في بطولات القارة".