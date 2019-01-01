إنفانتينو يستقبل عمرو الجنايني بالاتحاد الإفريقي

إنفانتينو يناقش مع الجنايني ما يجب تطبيقه في اتحاد الكرة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

استقبل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

ويتواجد إنفانتينو حاليًا في القاهرة، على هامش زيارته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

اجتماع إنفانتينو مع الجنايني، كان بحضور الدكتور أشرف صبحي، والسيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتطرق الاجتماع للأمور المطلوب إنجازها في اتحاد كرة القدم المصري، وفق خطاب التكليف الصادر عن الفيفا.

وتمت أيضًا مناقشة سبل توطيد العلاقة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد.

ويتولى عمرو الجنايني رئاسة اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بعد استقالة المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة.