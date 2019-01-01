كأس أمم أفريقيا

إنفانتينو يزور المتحف المصري ويصرح: تاريخ مذهل ومستقبل عظيم

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إنفانتينو يزور المتحف المصري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على زيارة المتحف المصري بالقاهرة، خلال تواجده في مصر، لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2018.

واستقبل إنفانتينو صباح عبد الرزاق، مدير عام المتحف المصري، حيث اصطحبته داخل قاعات العرض المختلفة للمتحف المصري.

جولة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بدأت بزيارة المعرض المؤقت "الرياضة عبر العصور"، والذي تم افتتاحه شهر يونيو الماضي، بمناسبة الاحتفال بكأس أمم إفريقيا.

وعبر جياني إنفانتينو عن انبهاره من المسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، وطريقة تعرفهم على القطع الأثرية بطريقة برايل.

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إنفانتينو أنهى زيارته للمتحف المصري قائلًا: "تاريخ مذهل ومستقبل عظيم لمصر".

إنفانتينو سيحضر نهائي كأس أمم إفريقيا، والذي سيجمع بين الجزائر والسنغال، والمقرر له مساء الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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