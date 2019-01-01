إنفانتينو يخطط لثورة في كرة القدم بمارس القادم

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدوري لكرة القدم يخطط لتغيير العديد من الأمور في مسابقات كرة القدم العالمية خلال اجتماع كونجرس الفيفا بشهر مارس القادم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم على وجود نية لدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتغيير العديد من الأمور في مسابقات كرة القدم العالمية خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية والتي أكدت أن تلك التغييرات سيحاول أن يفرضها إنفانتينيو خلال اجتماع كونجرس الفيفا خلال شهر مارس المقبل.

ويعد الهدف الأهم بالنسبة لجياني هو رفع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 لـ 48 فريقًا وأن يجعل ذلك التعديل فعالًا انطلاقًا من بطولة كأس العالم المقبلة في قطر والتي ستقام عام 2022.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن إنفانتينو لا يزال مصرًا على تعديل طريقة لعب بطولة كأس العالم للأندية رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويريد السويسري أن يجعل البطولة أقرب لكأس العالم للمنتخبات وأن تقام مرة كل عامين أو أربعة بمشاركة 24 أو 32 فريقًا بداية من نسختها المقبلة.

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ويفكر إنفانتينو أيضًا في استبدال بطولة كأس العالم للقارات التي تقام قبل المونديال بعام واحد ببطولة جديدة تشبه في هيكلها دوري أمم أوروبا وبنظام المجموعات على أن تقام النهائيات بمشاركة ثماني فرق بين نوفمبر وأكتوبر كل عامين.

جدير بالذكر أن إنفانتينو كان قد تلقى انتقادات عديدة سابقة بسبب أفكاره للبطولات الجديد، وتلقى معارضة شديدة خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.