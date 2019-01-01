إنفانتينو يبدي رأيه في أزمة إنتر وإيكاردي

رئيس الاتحاد الدولي يرى السبيل الوحيد للخروج الموقف هو إيجاد حلاً يرضي جميع الأطراف

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الأزمة الجارية بين المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ونادي إنتر الإيطالي.

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر، قرر سحب الشارة من إيكاردي مطلع هذا الشهر، ليتم استبعاد اللاعب عن معظم مباريات الفريق.

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بعض التقارير أكدت أن سحب الشارة، جاء بعد تعثر المفاوضات مع اللاعب ووكيلته واندا نارا، حول التوقيع على عقد جديد.

إنفانتينو قال عن هذه الأزمة:"إيكاردي لاعب رائع جدا، أتمنى انتهاء هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأضاف:"أعتقد أن إنتر سيجد الوسيلة المناسبة لإسعاد جميع الأطراف".

وخلال حديثه تطرق رئيس الفيفا، لمساعي الاتحاد من أجل القضاء على الانقسام الدائر في عالم كرة القدم بالفترة الأخيرة.

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وتحدث أيضاً عن طريقة اتخاذ القرارات داخل الفيفا، والتي تتم عن طريق الانصياع لرأي الأغلبية احتراماً للديمقراطية.