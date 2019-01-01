إنفانتينو: مونديال قطر 2022 بمشاركة 48 منتخبًا لكن بشروط معينة

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد أن كأس العالم المقبلة في قطر عام 2022 من المرجح أن تكون بـ 48 منتخبًا لكن بتحقيق شروط معينة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام في قطر عام 2022 من المرجح أن تقام بمشاركة 48 فريقًا.

جاء هذا بحسب ما ذكر إنفانتينو في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش كونجرس الفيفا الذي أقيم بالأمس الخميس واليوم الجمعة لمناقشة آخر المستجدات على كرة القدم العالمية.

وقال إنفانتينو: "لقد نشرنا في مجلس الكونجرس اليوم دراسة جدوى أوصلتنا أن تنظيم كأس العالم 2022 في قطر بمشاركة 48 منتخبًا أصبحت أمرًا ممكنًا بشرط تحقق شروطًا معينة".

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وأضاف: "لكي نكون واضحين، حتى الآن البطولة ستقام بمشاركة 32 فريقًا، ولن نواجه أي مشكلة إذا ما أقيمت بذلك الشكل، وستكون بطولة 2026 البداية الأكيدة لهذا النظام الجديد بمشاركة 48 فريقًا بما أننا قررنا ذلك في يناير 2017".

وأكمل: "تلقينا طلبًا من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في العام الماضي لذلك ننظر في الأمر إذا ما كان ممكنًا، وإذا ما حدث في 2022 سيكون عظيمًا، وكذلك إذا لم يحدث لا تزال بطولة 2022 ستكون عظيمة".

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جدير بالذكر أن مجلس كونجرس الفيفا كان قد وضع شرطًا بمنح التنظيم لدولة جارة لقطر في 2022 ليكون التنظيم مشترك بينهما، إذا ما كانت البطولة ستقام بمشاركة 48 فريقًا.