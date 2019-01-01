إنفانتينو منتقدًا: إيطاليا أصبحت خلف الجابون على مستوى الملاعب

إنفانتينو ينتقد ملاعب إيطاليا ويشيد بتجارب أودينيزي وساسولو ويوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن الملاعب الإيطالية تشهد تراجعًا كبيرًا عما كانت عليه في الماضي.

وكان إنفانتينو قد تحدث عن التطور الذي حدث بالنسبة للبنية التحتية الخاصة بكرة القدم خلال السنوات القليلة الماضية حول العالم.

وقال إنفانتينو إن الجابون أصبحت تمتلك ملاعبًا خاصة أكثر من إيطاليا، في إشارة على تدهور غير مفهوم لبلد كانت تحتوى جنة كرة القدم.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "يوفنتوس وساسولو وأودينيزي فقط هم من يمتلكون ملاعب خاصة بهم في إيطاليا، عدا ذلك فالملاعب مملوكة للاتحاد الإيطالي"

وتابع: "هذه مشكلة كبرى وهي من أهم أسباب تراجع كرة القدم الإيطالية عن ما كانت عليه خلال السنوات الماضية والأولى من القرن الحالي"

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يذكر أن إيطاليا لم تستضف أي من البطولات الكبرى سواء كأس الأمم الأوروبية أو كأس العالم منذ حوالي أكثر من 16 عامًا.