إنفانتينو: أتضامن مع كوليبالي وموت شخص بسبب الكرة مرفوض

إنفانتينو يعلق على أحداث إنتر ونابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أدلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، برأيه في الأحداث التي شهدتها مباراة إنتر ونابولي في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي الأسبوع الفائت.

وتعرض كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، لهتافات عنصرية من قبل جماهير إنتر، بينما سقط قتيل وعدة جرحى في اشتباكات بين جماهير الفريقين قبل المباراة.

وقال إنفانتينو مع "سكاي": "يمكن حل تلك المشاكل فقط بالعمل، أتضامن مع كوليبالي، شعرت بالحزن من أجله، أول أيامي في الفيفا اخترت فتاة سنغالية لتكون السكرتيرة العامة". اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وواصل: "نحن في 2019 ولا يجب أن يموت أي شخص بسبب مباراة كرة قدم، هناك دول تغلبت على تلك الأمور بطرد الأشخاص ذو ميول عنيفة من الملاعب، هؤلاء عشرات أو أقل".

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في 2018 نجح ميسي في تسجيل 51 هدفاً بينما نجح رونالدو في تسجيل 49 هدفاً ⭐️



ولكن ماذا عن العام الجديد.. من قادر على مواصلة تسجيل هذا المعدل من الأهداف؟ 🤔 pic.twitter.com/ABMV6ba2mD — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

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وأكد إنفانتينو تغيير نظام كأس العالم للأندية: "سيشارك 24 فريقاً وستمتد لأسبوعين، نريد أن تكون بطولة يشارك بها الأفضل بالعالم".

وختم حديثه برأيه في تطور تقنية حكم الفيديو: "بالماضي كان الخاسر يلوم الحكم دائماً، الآن لا يمكن أن نرى أهدافاً من تسلل أو أخطاء جسيمة، برأيي المستقبل لمصلحة التقنية".

وكان إنتر قد تم معاقبته بأن يلعب لقاءين دون جماهير أمام بينفينتو في كأس إيطاليا وساسولو بالدوري، ولقاء آخر دون مدرجات "الكورفا نورد" الخاصة بالأولتراس.