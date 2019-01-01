النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إنفانتينو: أتضامن مع كوليبالي وموت شخص بسبب الكرة مرفوض

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
إنفانتينو يعلق على أحداث إنتر ونابولي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أدلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، برأيه في الأحداث التي شهدتها مباراة إنتر ونابولي في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي الأسبوع الفائت.

وتعرض كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، لهتافات عنصرية من قبل جماهير إنتر، بينما سقط قتيل وعدة جرحى في اشتباكات بين جماهير الفريقين قبل المباراة.

وقال إنفانتينو مع "سكاي": "يمكن حل تلك المشاكل فقط بالعمل، أتضامن مع كوليبالي، شعرت بالحزن من أجله، أول أيامي في الفيفا اخترت فتاة سنغالية لتكون السكرتيرة العامة".

اختيارات المحررين

وواصل: "نحن في 2019 ولا يجب أن يموت أي شخص بسبب مباراة كرة قدم، هناك دول تغلبت على تلك الأمور بطرد الأشخاص ذو ميول عنيفة من الملاعب، هؤلاء عشرات أو أقل".

باريس سان جيرمان يتحرك نحو مدافع إنتر

شائعات الميركاتو - إنتر يحاول ضم يونج

وأكد إنفانتينو تغيير نظام كأس العالم للأندية: "سيشارك 24 فريقاً وستمتد لأسبوعين، نريد أن تكون بطولة يشارك بها الأفضل بالعالم".

وختم حديثه برأيه في تطور تقنية حكم الفيديو: "بالماضي كان الخاسر يلوم الحكم دائماً، الآن لا يمكن أن نرى أهدافاً من تسلل أو أخطاء جسيمة، برأيي المستقبل لمصلحة التقنية".

وكان إنتر قد تم معاقبته بأن يلعب لقاءين دون جماهير أمام بينفينتو في كأس إيطاليا وساسولو بالدوري، ولقاء آخر دون مدرجات "الكورفا نورد" الخاصة بالأولتراس.

الموضوع التالي:
جورجينيو يفسر تفضيله تشيلسي على مانشستر سيتي
الموضوع التالي:
بالأرقام - ماذا قدم بوطيب قبل الانضمام للزمالك؟
الموضوع التالي:
يوفنتوس يؤكد اهتمامه بالتعاقد مع رامسي
الموضوع التالي:
موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الموضوع التالي:
ليفاندوفسكي يُقدم نصيحة "الميركاتو" لبايرن ميونيخ
إغلاق