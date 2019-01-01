إنفانتينو: فيفا قبلي كانت مركزًا للجرائم وهدفنا تحقيق الأرباح

تعرف على تصريحات إنفانتينو في كونجرس الفيفا

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغبته في تطوير اللعبة وزيادة الأرباح المالية مشيرًا إلى أنّ "فيفا" كانت قبله مركزًا للجرائم.

إنفانتينو تولى رئاسة الاتحاد الدولي منذ 3 سنوات بعد رحيل سيب بلاتر على خلفية قضايا فساد.

وقال إنفانتينو في تصريحات بكونجرس الفيفا المًقام في فرنسا: "حينما توليت رئاسة الاتحاد الدولي كان أشبه بمؤسسة للإجرام والفساد سمم جميع أركانها، لكنه تحول معي إلى وسيلة لتطوير اللعبة".

وتابع: "خلال فترتي في رئاسة الاتحاد حققنا أرباحًا وصلت إلى مليار ونصف كما لدينا مخزون احتياطي يصل إلى مليارين وسبعمائة مليون وأصبحنا أكثر شفافية ورغبة في دعم الاتحادات المحلية في السنوات المقبلة.

صاحب الـ 49 عامًا أكد أنّ هدف الاتحاد في الوقت الحالي زيادة الأرباح المالية بهدف الاستفادة من هذه الأموال في تطوير اللعبة، موضحًا أنّ زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في كأس العالم بهدف تطوير باقي الدول.

وأردف: "استحدثنا تقنية الفيديو في جميع البطولات وظهرت للمرة الأولى في كأس العالم بالنسخة الأخيرة في روسيا والهدف منها تحقيق العدالة كما أنّ هناك مساحة كبيرة لتطورها".

3 تمريرات فقط كانت كافية لاختراق الدفاعات الإسبانية ووضع ستيرلينج أمام المرمى منفردًا 👌



(🎥: @UEFAEURO)pic.twitter.com/R4bwoDgWwC — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

وواصل: "نتحدث دائمًا مع الاتحادات المختلفة بغية اتخاذ قرار يناسب الجميع، فلم تعد القرارات مقصورة على عدد محدود فقط بل هناك عمل من الجميع".

واختتم: "لم أكن يومًا لاعبًا كرة قدم ولكني أتفهم جوهر اللعبة في تعليم وتثقيف وترسيخ القيم والمباديء عند الفوز والهزيمة وكل ما أهتم به هو التغيير والتطور والعمل الحقيقي في الميدان".

جدير بالذكر أنّ رئيس الفيفا أكد على زيادة عدد المشاركين في كأس العالم للأندية إلى 24 فريقًا وبدء التنفيذ في 2021 بدلًا من بطولة كأس العالم للقارات.