إنفانتينو: على الاتحاد الإفريقي إدراك قسوتي

جياني إنفانتينو يتحدث عن موقفه ضد الفساد، وأيضًا الاتهامات ضد أحمد أحمد.رئيس الاتحاد الإفريقي.

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أنه لن يسمح بالفساد المالي في أي اتحاد قاري خلال فترة تواجده في منصبه.

إنفانتينو قال خلال تصريحات بمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الرياضيين: "التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جارية الآن".

رئيس "فيفا" تابع: "أتمنى أن يعرف الاتحاد الإفريقي جيدًا أنني سأكون قاسيًا جدًا تجاه الفساد خلال فترة تواجدي رئيسًا للاتحاد الدولي".

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وواصل: "ننفق ملايين الدولارات من أجل الاستثمار في إفريقيا، ويجب أن لا تذهب تلك الأموال إلى محفظة أي شخص، أو رئيس بل لدولة، على سبيل المثال بناء الملاعب، لأنه بدون البنية التحتية والملاعب كيف يمكن تطوير كرة القدم؟".

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واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلًا: "رئيس الاتحاد الإفريقي تم تعيينه منذ 3 سنوات، ويتبقى له عامًا في مدته، والتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضده جارية، ودعونا نرى ما سيحدث مستقبلًا".

جاء ذلك بعد تقديم العديد من اتهامات ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالفساد المالي.