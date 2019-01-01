إنفانتينو: حزين لما شاهدته بنهائي دوري أبطال إفريقيا

رئيس الاتحاد الدولي يتحدث عن ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حزنه بسبب ما حدث خلال إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

إنفانتينو قال خلال المؤتمر الصحفي: "شاهدت ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأنا حزين جدًا، ولا مبرر لما حدث".

رئيس "فيفا" تابع: "لن نتدخل في الأمر، إلا إذا طلب الاتحاد الإفريقي ذلك، ومستعدون للمساعدة لكي لا تحدث مثل تلك الأمور مستقبلًا".

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وتحدث إنفانتينو عن تطور الكرة الإفريقية: "ينقص إفريقيا الكفاءات التي تساعد في انطلاق المشروعات الكبرى، ويجب مساعدة اللاعبين الأفارقة، حيث يخرج العديد من الأساطير أمثال صامويل إيتو ودروجاب وغيرهما.

واختتم رئيس الاتحاد الدولي تصريحاته مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع، من أجل أن تصبح الأمور أفضل.

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الوداد المغربي، انسحب من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتوج الترجي بدوري أبطال إفريقيا، بسبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".