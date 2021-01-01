إنفانتينو: أرفض دوري السوبر، وأتمنى عودة كل شيء لطبيعته!

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوضح موقفه من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على رفضه التام لفكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تم الإعلان عنها قبل ساعات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقامة في الوقت الحالي لبحث الأزمة الأخيرة.

وقال إنفانتينو: "كرة القدم يجب أن تكون موحدة، كلنا نتذكر هدف باولو روسي في نهائي كأس العالم على سبيل المثال، ذلك هو السحر".

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وأضاف: "لقد أمضيت الكثير من الوقت في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعملت من أجل الحفاظ على شكل كرة القدم في أوروبا، وسأدافع عن ذلك الشكل وأقدم له الحماية".

وأردف: "الـ 12 ناديًا الذين أعلنوا عن البطولة لديهم مسؤولية عن أنفسهم، لكن لا يمكنهم أن يضعوا أنفسهم في الوسط، عليهم أن يكونوا أكثر وضوحًا".

وأكمل: "نحن نرفض دوري السوبر الأوروبي، لا يوجد شك في ذلك، وكامل دعمنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأنهى كلماته: "أتمنى أن يعود كل شيء لما كان عليه، وأن يتم حل كافة الأمور لكن بالاحترام، وبالوحدة وبتكريس مصلحة الكرة الأوروبية والعالمية".

جدير بالذكر فلورنتينو بيريز رئيس رابطة دوري السوبر الأوروبي كان قد أكد في تصريحات صحفية أن تهديدات الاتحاد الأوروبي والدولي غير واقعية ولن تحدث.