إنسيني يفتح باب الرحيل عن نابولي بعد التعاقد مع رايولا

هل نرى إنسيني في نادي آخر الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح لورينزو إنسيني، نجم نابولي، الباب لفرضية رحيله الصيف المقبل عن صفوف الفريق في حال وصول عروض مهمة.

وتحدث إنسيني في وقت سابق عن رغبته في تحقيق البطولات، وجاء تعيينه لمينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير، لإدارة أعماله ليثير الشائعات.

وقال إنسيني في حوار مع "كوريري": "الآن ليس وقت الحديث عن الرحيل، لم أتلقى عروضاً ولكن يجب أن أفكر بالأمر لأنني أظهرت في تلك السنوات مع نابولي إمكانياتي".

وأضاف: "أبلغ من العمر 28 عاماً لا أعرف ما قد يحدث لو تلقيت عرضاً يمكن وصفه بأنه غير قابل للمقاومة، سعري؟ لا أعرف، السوق لا يعرف معايير، وأنا أركز في الملعب".

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وواصل الإيطالي: "الآن أنا مع رايولا، الأفضل مع جورجي مينديش، يمكنني البقاء هنا دائماً في نابولي وأعطي 110 بالمائة، حالياً أتعافى للقاء أرسنال والقرار بيد أنشيلوتي".

واستطرد: "الهدف هو الوصول لنهائي الدوري الأوروبي بباكو، نلعب مع أرسنال مباراة صعبة ولكن سنحاول استغلال أننا سنخوض العودة في نابولي".

وعاد إنسيني بالحديث للصراع مع يوفنتوس: "هم أقوياء أكثر من الماضي، نحن نضيع النقاط، البعض قال إننا سنأتي خامساً وسادساً الموسم الحالي، الآن نحن الثاني".

ويلعب نابولي مساء الأحد أمام جنوى بالسيري آ، ثم يخوض الخميس المقبل ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال.