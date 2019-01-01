إنسيني يغيب 3 أسابيع ومشاركته أمام آرسنال محل شك

نابولي يتلقى ضربة موجعة بإصابة لورينزو إينسيني لـ 3 أسابيع وغيابه عن مواجهة آرسنال في اليوروباليج أصبح واردًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى نادي نابولي ضربة موجعة بإصابة نجمه وقائده لورينزو إنسيني وغيابه عن الفريق في مرحلة الحسم بالنسبة للموسم محليًا وأوروبيًا.

وكانت قرعة الدوري الأوروبي قد أسفرت عن مواجهة مرتقبة في ربع النهائي بين نابولي وآرسنال، في الوقت الذي أصبحت مشاركة إنسيني فيه في هذه المواجهة محل شك.

وتعرض الدولي الايطالي لورينزو انسيني لاصابة عضلية اثناء قيامه بعملية الاحماء استعدادل للمشاركة مع فريقه نابولي الايطالي امام سالزبورغ النمساوي في اياب الدور 16 من الدوري الاوروبي لكرة القدم.

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النجم البرتغالي سجل في شباك اياكس 7 اهداف في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل أهدافًا أكثر من ذلك في فريق آخر سوى يوفنتوس (فريقه الحالي) وبايرن ميونيخ ⭕️ pic.twitter.com/W4gtyTx4IN

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مارس ٢٠١٩

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية، تبين إصابة إنسيني على مستوى الركبة، حيث سيحتاج 3 أسابيع من أجل التعاقي والعودة إلى الملاعب.

وبهذا ستكون مشاركة إنسيني مع نابولي أمام آرسنال محل شك، إذ أنه لن يكون متاحًا قبل الأسبوع الثاني من إبريل المقبل.

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يذكر أن مباراة نابولي وآرسنال من المقرر لها أن تقام في الحادي عشر من إبريل المقبل ذهابًا، وفي الثامن عشر من إبريل إيابًا.