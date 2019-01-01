إنسيني يراهن على جماهير سان باولو قبل مواجهة آرسنال

إنسيني يتحدث عن صعوبة مواجهة آرسنال ولكنه يضع ثقته في جمهور سان باولو وفي زملائه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الإيطالي لورينسو إنسيني جناح نادي نابولي إن جمهور سان باولو سيكون عاملًا هامًا من أجل صعود أمراء الجنوب إلى نصف نهائي الدوري الأوربي.

وسيحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نابولي مساء غد الخميس على ملعب سان باولو في إياب الدور ربع النهائي من اليوروبا ليج.

وقبل المواجهة، تحدث المدرب كارلو أنشيلوتي عن صعوبة الاختبار الذي سيخوضه الفريق أمام آرسنال، ولكنه أكد على ضرورة الإيمان بحظوظ نابولي في التأهل.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن قد انتهت بفوز آرسنال بهدفين مقابل لا شيء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "آرسنال خصم صعب ونجح في الفوز علينا بهدفين للا شيء الأسبوع الماضي، لذا فمواجهة الإياب ستكون صعبة تمامًا كمباراة الذهاب"

وتابع: "اللعب في سان باولو له طابع مختلف، سنتسلح بجماهيرنا في المقام الأول من أجل الفوز على آرسنال غدًا"

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يذكر أن نابولي يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي خلف المتصدر يوفنتوس ومتفوقًا على صاحب المركز الثالث إنتر ميلان.