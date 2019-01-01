إنسيني فخور بارتداء شارة قيادة نابولي

اللاعب الإيطالي حمل شارة القيادة بعد رحيل ماريك هامسيك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح لورينزو إنسيني القائد الأول لنابولي بعد رحيل ماريك هامسيك لداليان يفانج الصيني، وقد أبدى اللاعب فخره الهائل بهذا الأمر.

ويستعد الجناح الإيطالي لقيادة نابولي لمواجهة فيورنتينا في الجولة الـ23 للدوري الإيطالي، ويدخل وصيف جدول الترتيب اللقاء بذكريات سيئة، إذ كان قد خسر مباراة الموسم الماضي بثلاثة أهداف دون رد ليبدأ مسلسل ضياع الصدارة والاسكوديتو.

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إنسيني أكد على أنه مازال يشعر بالألم جراء تلك الخسارة، مضيفًا "مازالت مؤلمة، لكنها أصبحت من الماضي الآن وعلينا أن نركز وألا نكرر أخطاءنا".

وعن الجناح الأيمن للفيولا، قال "كييزا لاعب رائع، نعمل جيدًا معًا في المنتخب الوطني ومن الجيد للآدزوري أننا نلعب جيدًا، لكننا بالطبع بحاجة لزملائنا".

أخيرًا قال عن ارتداء شارة القيادة "رحيل ماريك سبب شيئًا من المرارة، لكن الجميع يتخذ قراراته وخياراته. أتمنى له الأفضل في العالم وآمل بعودته إلى نابولي زائرًا. أنا فخور جدًا بارتداء شارة القيادة، خاصة أنني نابوليتانو".