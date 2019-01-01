إنسيني عن مغادرة نابولي: كلماتي تم تحريفها!

الإيطالي ينفي علاقة تعاقده مع رايولا بتسريع عجلة الرحيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف لورنزو إنسيني نجم نابولي الإيطالي عن تحريف كلماته التي نقلت على لسانه، وتناولت رغبته بالرحيل عن النادي.

وقال إنيسني لسكاي سبورت إيطاليا:"لم أقُل أبداً أني سأغادر في يونيو، لقد كنت فقط أقول أن البعض يعتقد أني تعاقدت مع الوكيل مينو رايولا لأني أردت الرحيل".

وأضاف:"دائماً ما كنت اقول أني سعيد في نابولي، وأتفهم أن الجماهير تطلب مني ما هو أكثر".

وأوضح:"لقد عبرت عن أفكاري، ولكن كلماتي تم تحريفها في النقل. من المؤلم أن ننهي في المركز الثاني بالتأكيد، ولكننا دائماً ما نسبب المشاكل ليوفنتوس وهذا يجعلنا فخورين".

وتابع:"لقد كنت محبطاً لرؤية كيف تم التلاعب بكلامي في اللقاء، لدي عقد طويل ولا يوجد شرط جزائي ولا يوجد أي استعجال بشأن الرحيل".

وبات يوفنتوس قريباً من حسم لقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي، ليقتل آمال نابولي الضعيفة بالفعل على مر الموسم.