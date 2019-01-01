إنزاجي يطالب بأفضل نسخة من لاتسيو ضد إنتر

قمة كبيرة يوم الأحد في الكالتشيو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو لاعبيه بإظهار أفضل نسخة لديهم خلال مواجهة إنتر ميلان يوم الأحد في الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي:"ستكون مباراة هامة للغاية بالنسبة لنا ولجدول الترتيب وللمستوى الذي نقدمه أيضاً".

وأضاف:"نحن نمر بفترة جيدة، ولكن لا يزال هناك 10 مباريات متبقية والكثير من المواجهات الهامة بها. يجب أن نظهر أفضل نسخة من لاتسيو، تلك التي رأيناها مؤخراً في بعض المباريات".

وأوضح:"ولكننا بحاجة لإيجاد الاستمرارية ضد خصم كبير مثل إنتر، ولا ننسى أنه قبل بداية الموسم الناس اعتقدوا أن إنتر هو منافس يوفنتوس الرئيسي على لقب السكوديتو".

يذكر أن لاتسيو يحتل المركز السادس بـ45 نقطة، فيما يحتل إنتر المركز الثالث بـ53 نقطة.